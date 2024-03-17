Іспанія

Ексгравець "блаугранас" назвав найліпші варіанти для клубу.

Колишній захисник Барселони Жерар Піке порозмірковував, хто б міг замінити Хаві в каталонському клубі на посаді головного тренера.

"Щоб очолити Барселону, потрібно бути тренером певного типу та розуміти, як грає команда, тому варіантів набагато менше.

Найочевидніші з них – Гвардіола, тому що він мав минуле в клубі, і він найкращий тренер на цю мить, і ще Артета. Він теж був би хорошим тренером. Він розуміє Барселону і в минулому був гравцем клубу.

Я досі іноді спілкуюсь з Пепом. Я впевнений, що і він сам, і люди в Барселоні були б раді його поверненню", – сказав колишній захисник Барселони.

Раніше Піке анонсував своє повернення у футбол та запропонував скасувати нічиї.