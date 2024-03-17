Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 17 березня 2024 року.

Мілан у матчі 29 туру італійської Серії А у гостях здобув перемогу над Вероною (3:1).

Перемогу "россонері" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Ернандеса, Пулішича та Чуквезе. У складі господарів поля єдиний м'яч забив Нослін.

Після 29 турів Мілан набрав 62 очки та посідає друге місце у Серії А, відстаючи від Інтера на 13 балів. Позаду йде Ювентус, який має на три очки менше.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верона — Мілан у 29 турі італійської Серії А-2023/24:

Верона — Мілан 1:3

Голи: Нослін, 65 - Ернандес, 44, Пулішич, 50, Чуквезе, 80.

Верона: Монтіпо — Сантонз, Коппола, Давідович (Маньяні, 57), Кабаль (Вінагре, 76) — Суслов, Дуда — Фолоруншо (Свідерські, 57), Сердар (Сілва, 46), Лазович (Мітрович, 57) — Нослін.

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу (Габбія, 46), Томорі (К'єр, 83), Ернандес (Чуквезе, 74) — Беннасер, Рейндерс — Пулішич (Жиру, 66), Лофтус-Чік (Муса, 66), Окафор — Леау.

Попередження: Сердар — Томорі, Ернандес, Рейндерс.