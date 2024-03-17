Іспанія

Відбувся черговий матч 29-го туру іспанського чемпіонату.

У матчі 29 туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі обіграв Бетіс з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли у складі господарів поля результативним ударом відзначився Флоріан Лежен. Потім на 79 хвилині перевагу Райо подвоїв Серхіо Камельйо.

Після 29 турів Райо набрав 29 очок і посідає 15 місце в Ла Лізі, а у Бетіса 42 бали та сьомий рядок.

Райо Вальєкано — Реал Бетіс 2:0

Голи: Лежен, 40, Камельйо, 79.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Мумін, Лежен, Чавварія (Еспіно, 68) — Паласон, Лопес (Ратіу, 78), Валентін, Де Фрутос (Трехо, 78) — Де Томас (Камельйо, 60), Гарсія (Сісс, 60).

Реал Бетіс: Сілва — Руїбаль, Песселья, Ріад, Міранда — Родрігес, Кардосо (Іско, 54) — Форнальс (Родрігес, 85), Фекір (Карвалью, 68), Перес (Еззалзулі, 82) — Жозе (Діао, 68).

Попередження: Томас, Мумін, Лежен, Сісс — Перес, Песселья, Іско, Карвалью.