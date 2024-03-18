Іспанія

Португальський нападник поділився переживаннями щодо ставлення вболівальників до його персони.

Нападник Барселони Жоау Феліш, який був орендований у Атлетіко на початку сезону, прокоментував своє ставлення до вболівальників "матрацників" після очної зустрічі у Ла Лізі.

Нагадаємо, вчора, 17 березня, Барселона в гостях обіграла Атлетіко (3:0), а один із голів забив Феліш.

"Вболівальники Атлетіко не знають про те, що сталося тут за той час, що я тут знаходжуся. Вболівальники не знають, що сталося всередині клубу, я розумію їх, але я не маю сприйматися як поганий хлопець. Навіть із гравцями Атлетико у мене дуже добрі стосунки", — наводить слова Феліша журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону 24-річний португалець провів 34 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав п'ять гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Барселона.