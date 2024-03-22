Іспанія

Відновлення голландського хавбека відбувається швидше, ніж очікувалося.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг має всі шанси зіграти у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, відновлення 26-річного нідерландця відбувається швидше, ніж очікувалося, і він має бути готовим до єврокубків.

Нагадаємо, де Йонг отримав пошкодження у матчі проти Атлетіка (0:0) на початку березня.

Цього сезону де Йонг провів 27 поєдинків, у яких забив два м'ячі.

Перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Барселоною відбудеться 10 квітня о 22:00 за Києвом.