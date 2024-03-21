Іспанія

Деку заявив, що головний тренер "синьо-гранатових" Хаві залишається вірним своєму рішенню покинути клуб.

Спортивний директор Барселони Деку прокоментував нещодавні чутки про те, що головний тренер Хаві може залишитися на чолі "блаугранас", незважаючи на його заяву про відхід наприкінці сезону.

"Мене, напевно, вже разів десять запитували в різних інтерв'ю, чи не змінив Хаві своє рішення піти наприкінці сезону. Він, як і раніше, каже нам, що воно не змінилося. Якщо це станеться, він нам розповість.

Для нас це ідеальний тренер, який завжди на позитиві і ніколи не скаржиться, з розумінням ставиться до труднощів, з якими стикається наш клуб", — наводить слова Деку Cadena SER.

Після 29 турів Барселона набрала 64 очки і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Реала на вісім балів. Також "блаугранас" продовжують виступати у Лізі чемпіонів – у чвертьфіналі Барселона зіграє проти ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що дисциплінарний комітет Ла Ліги оголосив терміни дискваліфікації Хаві.