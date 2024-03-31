Іспанія

Коментар тренера Валенсії Рубена Барахи щодо травми Романа Яремчука.

Нападник Валенсії Роман Яремчук дочасно залишив поле в матчі з Мальоркою (0:0). Після гри наставник "кажанів" Рубен Бараха висловився про стан свого підопічного.

"Таке відчуття, що коли Роман намагається докласти зусилля, щось ламається, але ми не знаємо. Сподіватимемося, що це ненадовго.

Він приїхав з дуже позитивною енергетикою, емоціями після поїздки з національною командою. Прикро, бо він був у гарній формі", — сказав Бараха.

Звіт про матч Валенсія — Мальорка читайте за посиланням.