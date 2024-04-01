Результати двох матчів 30-го туру Серії А.
Кальярі - Верона, gettyimages
01 квітня 2024, 18:09
В понеділок заплановано 5 матчів 30-го туру Серії А, 3 з яких вже завершено. Раніше Болонья обіграла Салернітану — 3:0.
Сассуоло, яке відчайдушно бореться за виживання, взяло очки з Удінезе — 1:1.
Сассуоло — Удінезе 1:1
Голи: Дефрель, 41 - Товен, 44
Сассуоло: Консільї — Тольян, Руан, Феррарі, Дойг — Рачич (Болока, 72), Матеус Енріке (Кастільєхо, 80) — Дефрель (Байрамі, 79), Торстведт, Лор'єнте — Пінамонті
Удінезе: Окоє — Феррейра, Бійол, Перес — Перейра, Ловрич (Саррага, 78), Волас Сілва, Самарджич, Камара — Товен (Саксесс, 89) — Лукка (Ехізібує, 89)
Попередження: Дойг — Лукка, Бійол
З таким же рахунком закінчився матч між Кальярі та Вероною.
Кальярі — Верона 1:1
Голи: Сулемана, 74 - Бонаццолі, 30
Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Доссена, Аугелло (Ацці, 82) — Нандес (Сулемана, 72), Макумбу (Орістаніо, 72) — Дейола (Праті, 72), Шомуродов (Віола, 46), Лувумбу — Лападула
Верона: Монтіпо — Чачуа, Маньяні, Давідович, Кабаль — Сердар, Дуда — Мітрович (Лазович, 46), Фолоруншо, Нослін (Свідерські, 85) — Бонаццолі (Суслов, 66)
Попередження: Дуда
Турнірна таблиця Серії А за посиланням.