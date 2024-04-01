Іспанія

Нападник Жирони Артем Довбик проводить найкращий сезон в кар’єрі.

У рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Жирона обіграла Бетіс на Естаді Монтіліві — 3:2. Дублем відзначився Артем Довбик. Для українця це 15-й і 16-й гол в Ла Лізі в поточному сезоні.

Завдяки цим голам Артем повторив досягнення Андрія Шевченка. Він став першим українським футболістом, який за останні 18 років зумів забити понад 15 голів в топ-5 європейських лігах.

В сезоні-2005/06 Андрій Шевченко забив 19 голів у Серії А.

Огляд матчу Жирона — Бетіс доступний на Football.ua.