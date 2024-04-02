Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 1 квітня 2024 року.

У матчі 30 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко в гостях обіграв Вільярреал (2:1).

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок на дев'ятій хвилині, коли у воротах господарів поля відзначився Вітсель.

На початку другого тайму Серлот зрівняв цифри на табло, але за три хвилини до кінця основного часу матчу Сауль приніс "матрасникам" перемогу.

Огляд матчу:

Вільярреал — Атлетіко 1:2

Голи: Серлот, 50 - Вітсель, 9, Сауль, 87.

Вільярреал: Йоргенсен — Москера, Манді, Альбіоль (Педраса, 81), Куенка — Капу (Комесанья, 65), Парехо, Коклен (Баена, 65) — Морено (Траоре, 81), Серлот, Гедеш (Луис Моралес, 71).

Атлетіко: Облак — Хіменес, Вітсель (Аспілікуета, 66), Мандава — Льоренте, Коке, Барріос (Ньїгес, 84), Ліно — Грізманн (Корреа, 66), Рікельме (Савич, 46) — Депай (Мората, 66).

Попередження: Капу, Парехо, Москера — Грізманн, Барріос, Сауль.