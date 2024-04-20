Іспанія

Керманич "вершкових" із повагою ставиться до рішення капітана.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував інформацію щодо небажання центрального захисника Начо Фернандеса продовжити контракт із "вершковими", передає офіційний сайт мадридського клубу.

Угода 34-річного іспанця з Реалом втрачає чинність наприкінці поточного сезону. Раніше стало відомо, що капітан мадридців не стане оновлювати її та піде з клубу влітку.

"Це його майбутнє, тож він і повинен визначитися з ним. Він демонструє хорошу гру. Зокрема, він фантастично відіграв проти Манчестер Сіті, на дійсно найвищому рівні. Він був і залишається чудовим центрбеком. Все, що ми можемо зробити, це поважати його рішення. Вони (гравці) вільні вирішувати будь-що", — сказав на пресконференції Карло Анчелотті.

Повідомляється, що Начо навряд залишиться у Ла Лізі, оскільки не хоче грати проти свого рідного клубу. У послугах гравця зацікавлений міланський Інтер, тоді як самих "вершкових" пов'язують із центральним захисником "нерадзуррі" Алессандро Бастоні.

У поточному сезоні Фернандес взяв участь у 36 матчах Реала у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, завтра, 21 квітня, мадридці прийматимуть Барселону у 32 турі чемпіонату Іспанії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.