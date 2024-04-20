Керманич "вершкових" із повагою ставиться до рішення капітана.
Карло Анчелотті, Getty Images
20 квітня 2024, 17:58
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував інформацію щодо небажання центрального захисника Начо Фернандеса продовжити контракт із "вершковими", передає офіційний сайт мадридського клубу.
Угода 34-річного іспанця з Реалом втрачає чинність наприкінці поточного сезону. Раніше стало відомо, що капітан мадридців не стане оновлювати її та піде з клубу влітку.
"Це його майбутнє, тож він і повинен визначитися з ним. Він демонструє хорошу гру. Зокрема, він фантастично відіграв проти Манчестер Сіті, на дійсно найвищому рівні. Він був і залишається чудовим центрбеком. Все, що ми можемо зробити, це поважати його рішення. Вони (гравці) вільні вирішувати будь-що", — сказав на пресконференції Карло Анчелотті.
Повідомляється, що Начо навряд залишиться у Ла Лізі, оскільки не хоче грати проти свого рідного клубу. У послугах гравця зацікавлений міланський Інтер, тоді як самих "вершкових" пов'язують із центральним захисником "нерадзуррі" Алессандро Бастоні.
У поточному сезоні Фернандес взяв участь у 36 матчах Реала у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
Нагадаємо, завтра, 21 квітня, мадридці прийматимуть Барселону у 32 турі чемпіонату Іспанії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.