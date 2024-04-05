Іспанія

Укласти нову угоду з футболістом буде дуже складно.

Захисник Барселони Жоау Канселу, контракт якого належить Манчестер Сіті, може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Football-Espana.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" хоче продовжити оренду 29-річного португальця на наступний сезон, але "містяни" мають намір продати футболіста, а Барселона через фінансові труднощі не може дозволити повноцінний трансфер гравця.

Ще більше ускладнює ситуацію те, що у Жоау зацікавлені клуби із Саудівської Аравії, а також Баварія, за яку він виступав минулого сезону.

У нинішньому сезоні Канселу провів 33 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.