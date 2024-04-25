Іспанія

Українець тренується у загальній групі команди після травми.

Вінгер Жирони Віктор Циганков незабаром має повернутися на поле, повідомляє Comuniate.

За інформацією джерела, вчора, 24 квітня, 26-річний українець провів своє друге поспіль повноцінне тренування у загальній групі команди Мічела.

Нагадаємо, Віктор пропустив два останні матчі Жирони через дискомфорт у литковому м'язі.

Цього сезону Циганков провів 28 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.

Матч Лас-Пальмас – Жирона відбудеться у суботу, 27 квітня.

Раніше повідомлялося, що Довбик може перебратися до Наполі у разі відходу Осімгена.