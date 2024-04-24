Іспанія

Німецький захисник може перебратися до іспанської Ла Ліги.

Захисник Мілана Малік Тіав може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного німця зацікавлений мадридський Реал, який вже розпочав активну роботу над трансфером футболіста.

Діючий контракт Маліка з "росонері" розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Тіав провів 26 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче виручити за Луніна близько 40 млн євро.