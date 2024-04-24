Німецький захисник може перебратися до іспанської Ла Ліги.
Малік Тіав, Getty Images
24 квітня 2024, 21:26
Захисник Мілана Малік Тіав може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного німця зацікавлений мадридський Реал, який вже розпочав активну роботу над трансфером футболіста.
Діючий контракт Маліка з "росонері" розрахований до літа 2027 року.
Цього сезону Тіав провів 26 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Реал хоче виручити за Луніна близько 40 млн євро.