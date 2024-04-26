Кепа повертається до стартової одинадцятки.
Гюлер, getty images
26 квітня 2024, 21:15
Став відомим стартовий склад мадридського Реалу на матч 33-го туру іспанської Ла Ліги з Реал Сосьєдад.
Вперше у матчі чемпіонату Іспанії в стартовій одинадцятки "вершкових" з'явиться турецький вундеркінд Арда Гюлер. До цього 19-річний вінгер у матчах іспанської першості лише п'ять разів виходив на заміну.
На жаль місце в основі "королівського" клубу не знайшлося українському воротарю Андрію Луніну. Його місце в воротах займе Кепа Аррісабалага.
Реал Мадрид: Кепа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Гарсія — Гюлер, Чуамені, Модрич, Себальйос, Діас — Хоселу.
Раніше воротар мадридського Реала Тібо Куртуа заявив про готовність повернутися на футбольне поле.