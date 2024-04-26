Іспанія

Кепа повертається до стартової одинадцятки.

Став відомим стартовий склад мадридського Реалу на матч 33-го туру іспанської Ла Ліги з Реал Сосьєдад.

Вперше у матчі чемпіонату Іспанії в стартовій одинадцятки "вершкових" з'явиться турецький вундеркінд Арда Гюлер. До цього 19-річний вінгер у матчах іспанської першості лише п'ять разів виходив на заміну.

На жаль місце в основі "королівського" клубу не знайшлося українському воротарю Андрію Луніну. Його місце в воротах займе Кепа Аррісабалага.

Реал Мадрид: Кепа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Гарсія — Гюлер, Чуамені, Модрич, Себальйос, Діас — Хоселу.

Раніше воротар мадридського Реала Тібо Куртуа заявив про готовність повернутися на футбольне поле.