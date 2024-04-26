Іспанія

Тібо Куртуа готується повернутися на поле після травми

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа продовжує відновлення після травми і вже найближчим часом буде готовий повернутися на поле, змінивши свого дублера-українця Андрія Луніна у воротах "вершкових".

"Я почуваюся фантастично, навіть краще, ніж очікувалося... Я дійсно з нетерпінням чекаю на повернення, але завжди робитиму те, що рекомендують лікарі", — наводить слова Куртуа Defensa Central.

Зазначимо, що раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що Куртуа буде готовий повернутися до матчу проти Кадіса, який пройде 4 травня.

Нагадаємо, бельгієць травмував коліно перед початком сезону, після чого Лунін виграв конкуренцію у Кепи у битві за статус тимчасово основного воротаря. Тібо повинен був повністю відновитись у березні, але пошкодив інше коліно.