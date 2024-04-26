Іспанія

Страшно уявити, яким буде Реал з Мбаппе.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас відповів на запитання, чи не боїться він, що в чемпіонаті Іспанії може зменшитися конкурентоспроможність після того, як нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе перейде до мадридського Реала.

"Якщо прибрати мадридський Реал з чемпіонату, тоді буде рівність. Потрібно подивитися, що станеться.

Вважаю, що Реал проводить винятковий сезон. Якщо згадати минулу кампанію, то найбільше очок набрала Барселона. Все змінюється.

Невідомо, чи стануть команди кращими після приходу в них нових футболістів. На це впливає багато факторів. Мене це не турбує", — наводить слова Тебаса Marca.