Іспанія

Прикра поразка басків.

Головний тренер Реала Сосьєдад Іманоль Альгуасіль прокоментував поразку своєї команди в матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом (0:1). Цитує іспанця Marca.

"З одного боку, я щасливий і пишаюся тим, що футболісти зробили, граючи з командою, яка перебуває в найкращій формі в Європі. На мій погляд, ми заслуговували на більше.

Це футбол. Зрештою все вирішує гол. Але важливо те, що команда грає в хороший футбол. Ми діяли дуже добре, тримали Реал в обороні, багато створювали. Єдиного чого нам не вистачило — це забитого голу.

Після цієї поразки нам буде важко зачепитися за зону Ліги чемпіонів, але гра, яку ми продемонстрували вселяє надію у майбутнє", — заявив Альгуасіль.

Наразі Реал Сосьєдад посідає шосту позицію у чемпіонаті Іспанії, відстаючи від зони ЛЧ на десять пунктів.