Поляк поставив крапку в розмовах про свій відхід з каталонського клубу.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGE
29 квітня 2024, 22:55
Нападник Барселони Роберт Левандовські заявив, що продовжить виступи за клуб в новому сезоні.
"Залишити Барселону цього літа неможливо для мене. Це не тема для обговорення. Фізично почуваюся добре. Станом на сьогодні це як мінімум на два роки.
Коли я фізично буду не найвищому рівні, то почну думати", – сказав Левандовські.
Цього сезону 35-річний гравець провів 43 матчі в усіх можливих турнірах, забив 20 голів і віддав 9 асистів.
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