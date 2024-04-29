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Від імені Динамо свої співчуття у зв’язку зі смертю Михайла Івановича висловив клубу Ігор Суркіс.

Київське Динамо та президент клубу Ігор Суркіс висловили співчуття у зв'язку зі смертю Михайла Фоменка.

"З почуттям глибокої скорботи зустрів чорну звістку про смерть Михайла Івановича Фоменка.

Він був ключовим виконавцем легендарної команди Валерія Лобановського. Три чемпіонства СРСР, два Кубки країни, Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА здобувалися за безпосередньої участі Фоменка. У складі збірної СРСР він став віцечемпіоном Європи 1972 року та бронзовим призером Олімпіади-1976.

Закінчивши ігрову кар’єру, Михайло Фоменко знайшов своє покликання у ролі талановитого тренера. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті як тренер, який привів Динамо до першого чемпіонства незалежної України у сезоні-1992/1993 років.

Також він став одним з найуспішніших тренерів збірної України з футболу, яку очолював з 2012 по 2016 рік. Найбільшим успіхом його роботи з головною командою країни був вихід на чемпіонат Європи-2016.

Від імені усіх динамівців та себе особисто висловлюю глибокі співчуття родині Михайла Івановича, усім його рідним та близьким. Нехай земля буде пухом, а пам’ять у серцях тих, хто його знав, цінував та любив. Сумую разом з усіма, кому дорога ця прекрасна людина. Добра пам'ять про Михайла Фоменка назавжди залишиться з нами", — цитує Суркіса офіційний сайт Динамо Київ.

Раніше повідомлялось, що Микола Фоменко мав онкологічне захворювання.