Статистичний портал Opta зробив підрахунок зароблених очок для команди одним футболістом в поточному сезоні Ла Ліги.

Лідирує форвард Барселони Роберт Левандовські. Голи поляка принесли каталонцям 17 очок. Він забив 16 м'ячів в поточній кампанії.

На другому місці новачок Реала Джуд Беллінгем. Його 17 м'ячів принесли мадридцям 14 балів.

Замикає трійку форвард Хетафе Борха Майораль. Іспанець забив 15 голів та заробив 14 очок.

