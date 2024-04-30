Поки це найкращий результат в лізі.
Роберт Левандовські, gettyimages
30 квітня 2024, 10:45
Статистичний портал Opta зробив підрахунок зароблених очок для команди одним футболістом в поточному сезоні Ла Ліги.
Лідирує форвард Барселони Роберт Левандовські. Голи поляка принесли каталонцям 17 очок. Він забив 16 м'ячів в поточній кампанії.
На другому місці новачок Реала Джуд Беллінгем. Його 17 м'ячів принесли мадридцям 14 балів.
Замикає трійку форвард Хетафе Борха Майораль. Іспанець забив 15 голів та заробив 14 очок.
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