Іспанія

Коуч Барселони чекає на позитивні зміни в наступному сезоні.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував своє рішення залишитися на чолі "блаугранас", попри свою заяву про відхід, зроблену в січні.

"Я почуваюся дуже добре. У січні я відчув, що відповідаю за те, що відбувається. Нині ситуація змінилася, саме тому я поговорив із президентом.

Барселона понад усе. Каталонці та вболівальники клубу дуже емоційні. Іноді у нас все виходить, іноді ми все руйнуємо.

Я відчув підтримку з боку клубу, Деку та гравців", — сказав Хаві.

Раніше своїми думками про рішення Хаві залишитись поділився президент Барселони Жоан Лапорта.