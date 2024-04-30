Коуч Барселони чекає на позитивні зміни в наступному сезоні.
ДЕКУ, ЖОАН ЛАПОРТА ТА ХАВІ, GETTY IMAGES
30 квітня 2024, 10:25
Головний тренер Барселони Хаві прокоментував своє рішення залишитися на чолі "блаугранас", попри свою заяву про відхід, зроблену в січні.
"Я почуваюся дуже добре. У січні я відчув, що відповідаю за те, що відбувається. Нині ситуація змінилася, саме тому я поговорив із президентом.
Барселона понад усе. Каталонці та вболівальники клубу дуже емоційні. Іноді у нас все виходить, іноді ми все руйнуємо.
Я відчув підтримку з боку клубу, Деку та гравців", — сказав Хаві.
Раніше своїми думками про рішення Хаві залишитись поділився президент Барселони Жоан Лапорта.