Іспанія

На рахунку німецького голкіпера 408 поєдинків у складі "блаугранас".

Барселона у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги здобула перемогу над Валенсією (4:2).

У цьому матчі взяв участь воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген, для якого це був 408 поєдинок у складі каталонської команди.

Таким чином, 32-річний німець зрівнявся з бразильцем Дані Алвесом у рейтингу гравців із найбільшою кількістю матчів за Барселону серед легіонерів.

Перше місце в рейтингу посідає колишній нападник "блаугранас" Ліонель Мессі – 778 матчів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Валенсія.