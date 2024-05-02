Іспанія

Каталонському клубу потрібні футболісти з досвідом у Лізі чемпіонів.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков продовжуватиме виступати у складі каталонського клубу. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво клубу не збирається відпускати 26-річного українця в літнє трансферне вікно, якщо тільки не надійде надто вигідна пропозиція, від якої не можна відмовитися.

Жирона близька до забронювання місця в Лізі чемпіонів і це також свідчить про збереження Циганкова, який має досвід виступів у матчах цього турніру.

Цього сезону Циганков провів 29 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Лунін та Довбик претендують на місця у збірній сезону Ла Ліги.