Іспанія

Бельгійський голкіпер зіграє в офіційному поєдинку вперше за 322 дні.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернеться на поле після травми в домашній грі 34 туру іспанської Ла Ліги проти Кадіса. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті не має наміру ризикувати здоров'ям 31-річного бельгійця, тому він проведе лише один тайм. Ще один тайм проведе Кепа Аррісабалага, який програв конкуренцію українцеві Андрію Луніну.

Для Тібо це буде перший офіційний поєдинок за 322 дні.

Також зазначається, що Лунін зіграє у стартовому складі Реала у матчі-відповіді проти Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів, але якщо "вершкові" вийдуть у фінал — у Куртуа буде шанс зіграти.

Нагадаємо, матч Реал — Кадіс відбудеться завтра, 4 травня, о 17:15 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Лунін та Довбик претендують на місця у збірній сезону Ла Ліги.