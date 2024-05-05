Іспанія

Результат матчу іспанської Ла Ліги.

В матчі 34-го туру Ла Ліги Осасуна на своєму полі приймала Бетіс.

Для господарів матч розпочався невдало. Вже в середині першого тайму Монкайола залишив свою команду в меншості. Цим скористались суперники: Перес відкрив рахунок, а Форнальс подвоїв перевагу. Більше голів глядачі на стадіоні Естадіо Ель Садар не бачили. Перемога Бетіса — 2:0.

Бетіс залишається в єврокубковій зоні та випереджає Валенсію на 5 очок. Осасуна одинадцята.

Осасуна — Реал Бетіс 0:2

Голи: Перес, 41, Форнальс, 45+4

Осасуна: Серхіо Еррера — Аресо (Хуан Крус, 82), Катена, Еррандо, Мохіка — Монкайола, Муньйос Камерос, Ібаньєс (Торро, 66) — Гарсія , Рауль (Арнаїс, 66), Рубен Пенья

Реал Бетіс: Руї Сілва — Сабалі, Песселья (Папастатопулос, 62), Ріад, Міранда (Сантос, 46) — Родрігес, Кардосо (Санчес Родрігес, 73) — Форнальс (Карвалью, 74), Фекір (Еззалзулі, 86), Айосе Перес — Жозе

Попередження: Рауль — Міранда, Сілва

Вилучення: Монкайола, 26