Іспанія

Завершився сьомий поєдинок 34 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Сельта приймала Вільярреал на Естадіо Мунісіпаль де Балаїдос.

Гості відкрили рахунок у матчі завдяки голу Альберто Морено, але вже невдовзі залишилися у меншості через вилучення Комесаньї. Відновити паритет у зустрічі, реалізувавши пенальті, вдалося Аспасу. Ближче до завершення першого тайму Ларсен вивів Сельту вперед.

У другій половині поєдинку колектив Марселіно зумів зрівняти рахунок — голом відзначився Гедеш. Проте, втримати бодай нічию "жовта субмарина" так і не змогла. Результативний удар Дувікаса приніс клубу з Віго бажані три очки.

Сельта — Вільярреал 3:2

Голи: Аспас, 22 (пен.), Ларсен, 39, Дувікас, 82 - А. Морено, 12, Гедеш, 65

Сельта: Гуайта — Манкільйо (де ла Торре, 46), Старфельт, Жаїлсон — Мінгеса, Бельтран (К. Перес, 80), Д. Родрігес (Рістич, 46), Альварес (Дувікас, 80) — Сведберг (Серві, 65), Аспас — Ларсен

Вільярреал: Йоргенсен — К. Феменія, Альбіоль, Москера (Куенка, 46), А. Морено (Педраса, 56) — Ахомаш (Коклен, 56), Комесанья, Парехо (Капу, 79), Баена — Гедеш (Моралес, 74), Серлот

Попередження: Манкільйо, Д. Родрігес, Сведберг, Дувікас

Вилучення: Комесанья, 17