Іспанія

Українцем цікавились інші клуби.

Головний тренер Жирони Мічел заявив, що взимку преса сватала деяких гравців в інші команди. Зокрема, Довбика. Це дуже відволікало команду.

"Хто вразив найбільше? Савіо. Вплив цього хлопця брутальний. Я був шокований, коли побачив його на першому тренуванні. Тоді я сказав: "Ми будемо у вісімці найкращих". Коли я побачив його відео, він сказав, що втратив багато м'ячів.

Найгірший момент в сезоні був тоді, коли преса вимагала, щоб ми билися з Реалом. І що у грудні смикали гравців інші команди, а це відволікає хлопців, деяким з яких ще не виповнилося 23 роки. Це сталося зі мною з Алейшом, Коуту, Савіо, Довбиком... Але вони були дуже сильними психологічно і не втратили фокус", – цитує Мічела Marca.

Цього сезону Довбик провів 35 матчів, в яких забив 20 голів та віддав сім гольових передач. Зараз він є найкращим бомбардиром Ла Ліги.