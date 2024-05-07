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The Athletic аналізує, чому вихід німецької команди у фінал турніру став би святом для нейтральних уболівальників.

Після жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів у соціальних мережах з'явився графік, який наштовхнув на питання, що назрівало вже кілька років.

Чи стала Ліга чемпіонів нудною?

З 2006 року головний європейський турнір виграє одна з найкращих команд. За останні 10 років Реал виграв п'ять разів, а Ліверпуль, Баварія, Челсі та Барселона — по одному, і всі ці команди вигравали турнір раніше і часто потрапляли до фінальної вісімки. Навіть Манчестер Сіті, який не зміг переступити межу в Європі, незважаючи на те, що, можливо, є найкращою командою світу з часів другого року роботи Пепа Гвардіоли, поклав край будь-яким підозрам у чаклунстві Ліги чемпіонів, завоювавши трофей минулого сезону.

Таким чином, найцікавіша історія у вищому ешелоні європейського футболу досягла свого драматичного завершення.

Цього року на чвертьфінальній стадії були представлені чотири з п'яти найкращих європейських ліг: три з Іспанії, дві з Англії, дві з Німеччини та одна з Франції. З останніх 10 переможців лише Ліверпуль і Челсі не дійшли до цієї стадії, навіть не пройшовши кваліфікацію до турніру.

Ви можете заперечити, що на цій стадії змагань немає місця для неймовірної казкової історії, але всі ми любимо вболівати за аутсайдерів.

Це одна з кількох причин, чому вихід Боруссії у фінал Ліги чемпіонів був би чудовим результатом сезону.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд. Напередодні

Гаразд, це не означає, що вони не були там раніше. Це більше схоже на те, як Жозе Моурінью привів Порту до перемоги в 2004 році після перемоги у Кубку УЄФА в 2003 році, ніж на перемогу Греції на чемпіонаті Європи. Дортмундці є постійними учасниками плей-оф Ліги чемпіонів і виграли турнір у 1997 році, а потім знову дійшли до фіналу у 2013 році. Але з восьми команд, які пройшли до чвертьфіналу, більшість британських букмекерів оцінюють їхні шанси на перемогу як найменш вірогідні. І якщо аутсайдер збирається виграти знамениті "великі вуха", це може бути останній рік, коли він зможе це зробити.

Як зазначив у лютому Майкл Кокс з The Athletic, для перемоги аутсайдера у великому турнірі мають відбутися дві речі. По-перше, самі аутсайдери мають бути кращими, ніж зазвичай, а по-друге, великі команди мають бути слабшими. Як не дивно, Дортмунд перебуває на найнижчому рівні за останні п'ять років.

Після сильної кампанії минулого сезону, під час якої вони втратили титул чемпіона в останній день, Дортмунд продав свого зіркового гравця Джуда Беллінгема в мадридський Реал, і, схоже, немає іншого молодого гравця його калібру, який міг би його замінити. Дортмундці важко просуваються в чемпіонаті, посідаючи п'яте місце в таблиці, на 15 очок випереджаючи Айнтрахт Франкфурт, який йде шостим.

Завдяки їхньому з Баварією виступу в Лізі чемпіонів п'ятого місця буде достатньо, щоб потрапити до головного європейського турніру наступного сезону, але їхні внутрішні виступи у цьому сезоні навряд чи можна назвати переконливими. Часи суперзірок у Рурі минули.

Другий пункт статті Майкла — про те, що сильніші сторони повинні бути слабшими — звучить правдиво. Реал Мадрид — титан на останніх стадіях Ліги чемпіонів, який щойно здобув черговий титул Ла Ліги, але він теж перебуває на порівняно перехідному етапі. Без елітного нападника Беллінгем часто грає на вістрі атаки команди Карло Анчелотті, і його зоряна гольова хода на початку року останнім часом сповільнилася. Луці Модричу, єдиному володарю Золотого м'яча, який зараз грає в Європі, 38 років, і він не часто виходить у старті.

Мадридці мають атмосферу неминучості в цьому турнірі, але їхня гра проти Сіті у чвертьфіналі, де вони зазнали 33 удари і серія післяматчевих пенальті, продемонструвала, що вони вже не такі грізні, якими були в епоху трьох перемог на чолі (в прямому і переносному сенсі) з Кріштіану Роналду.

Баварія — багаторічний "старший брат" Дортмунда в німецькому футболі, але цього року вона програла свій перший за 11 років чемпіонський титул леверкузенському Баєру, а її головний тренер Томас Тухель залишає команду наприкінці сезону. Спроби призначити на його місце Унаї Емері та Ральфа Рангніка також зазнали невдачі.

Для вболівальників Дортмунда, які є одними з найкращих у Європі і бачили, як багато їхніх найкращих гравців покидали Вестфаленштадіон до Мюнхена в останні роки, це може стати відплатою, якої вони прагнуть. Це виправдає Марко Ройса, одного з найнещасливіших гравців сучасного футболу, який залишився в Дортмунді, поки його зіркові товариші по команді вигравали трофеї в інших місцях. Після 12 років він залишає Дортмунд наприкінці сезону у віці 35 років.

ПСЖ, суперник Дортмунда у півфіналі, має бути синонімом хаосу. Після перемоги в першому матчі з рахунком 1:0 вдома, Дортмунд, можливо, ніколи не матиме кращої можливості вийти в фінал Ліги чемпіонів.

Те, що вони роблять це з найслабшою стороною за останні роки, ще більше вражає. У захисті грає 35-річний Матс Гуммельс, який пішов до Баварії у 2016 році, а потім повернувся у 2019 році, зібравши три чемпіонські титули за рахунок Дортмунда. Ліворуч від нього — Ян Маатсен, який приєднався до команди в січні на правах оренди після боротьби за ігровий час у Челсі. Його рідна команда не бере участі в єврокубках цього сезону і намагається піднятися вище у Прем'єр-лізі, щоб потрапити в єврокубки на наступний сезон.

В атаці грає Джейдон Санчо, який колись вважався одним з найяскравіших молодих талантів Європи в Дортмунді, до того, як його кар'єра в Манчестер Юнайтед закінчилася невдачею. Попереду Ніклас Фулькруг, якому довелося прокладати собі шлях через нижчі дивізіони в Німеччині, перш ніж зоряний сезон для бременського Вердера приніс йому переїзд до Дортмунда минулого літа. Саме його чудовий гол на Вестфаленштадіон забезпечив дортмундцям перевагу перед грою у вівторок в Парижі.

Хіба образ Еріка тен Гага та Маурісіо Почеттіно, які спостерігають зі своїх диванів за тим, як Санчо та Маатсен стикаються у фіналі Ліги чемпіонів, не є хоча б трохи кумедним?

Щоб зробити це більш приємним для прихильників Челсі, уявіть, як Дортмунд переслідує легенду Тоттенгема Гаррі Кейна, обігравши у фіналі Баварію і продовживши його очікування на трофей.

Або ж дехто з вас може насолоджуватися тим, як Беллінгем залишає Дортмунд лише для того, щоб наступного року програти їм у фіналі Ліги чемпіонів.

Ніхто не каже, що ви повинні думати про ці жахливі речі, але перемога Дортмунда над ПСЖ (і руйнування прощального слова Кіліана Мбаппе) і перемога в турнірі пропонує щось для кожного.

Якщо, звісно, ви не вболіваєте за запеклих суперників Дортмунда — Шальке.

За матеріалами The Athletic