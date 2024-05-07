Україна

Лідер Динамо розуміє, що корисний для команди.

Капітан Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував інформацію, що після завершення контракту (у 2025 році) він стане спортивним директором киян.

"Поки що таких планів у мене немає. Не знаю, звідки у вас та вболівальників ця інформація.

Коли я відчую, що у мене немає бажання, немає здоров’я, тоді я і закінчу. Поки що я про це не думаю, на сьогодні я отримую задоволення від кожної гри й кожного тренування", – поділився Ярмоленко.

Нагадаємо, Динамо виграло у Колоса з рахунком 5:0, а вінгер відмітився голом.