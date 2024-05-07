Лідер Динамо розуміє, що корисний для команди.
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО, ФОТО ФК ДИНАМО КИЇВ
07 травня 2024, 12:54
Капітан Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував інформацію, що після завершення контракту (у 2025 році) він стане спортивним директором киян.
"Поки що таких планів у мене немає. Не знаю, звідки у вас та вболівальників ця інформація.
Коли я відчую, що у мене немає бажання, немає здоров’я, тоді я і закінчу. Поки що я про це не думаю, на сьогодні я отримую задоволення від кожної гри й кожного тренування", – поділився Ярмоленко.
Нагадаємо, Динамо виграло у Колоса з рахунком 5:0, а вінгер відмітився голом.