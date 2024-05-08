Досвідчений воротар покидає команду.
Клаудіо Браво, gettyimages
08 травня 2024, 14:42
Голкіпер Бетіса Клаудіо Браво залишить клуб влітку, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 41-річний чилійський воротар залишить команду вільним агентом. При цьому, зазначається, що Браво не планує повертатися до Чилі.
У поточному сезоні Клаудіо Браво провів 9 матчів за Бетіс, двічі зіграв "на нуль" і пропустив сім м'ячів.
Браво приєднався до Бетіса у 2020 році, перейшовши в іспанський клуб вільним агентом із Ман Сіті.