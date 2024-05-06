Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень.
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
📰 ЛІВЕРПУЛЬ ТА АРНЕ СЛОТ ПІДПИСАЛИ КОНТРАКТ, — ПОВІДОМИВ ЖУРНАЛІСТ ФАБРІЦІО РОМАНО.
💭 Тобто шансів у Ліверпуля щось виграти зовсім небагато?
💭А це трошки нашої творчості в Telegram-каналі (це натяк, щоб ви підписалися):
📰 РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ ЗАЯВИВ, ЩО ПРОДОВЖИТЬ ВИСТУПИ ЗА БАРСЕЛОНУ В НОВОМУ СЕЗОНІ: "Я НЕ ПІДУ З БАРСЕЛОНИ ЦЬОГО ЛІТА".
💭Обережно, спойлери:
📰 ЛЕСТЕР ВИГРАВ ЧЕМПІОНШИП ТА ПОБИВ ДОСЯГНЕННЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТИТУЛІВ ДРУГОГО ДИВІЗІОНУ АНГЛІЇ.
💭У такому разі вболівальників у Ман Сіті точно побільшає.
💭Якщо навіть конспекти Валерія Васильовича нарешті знайшлися, то може вже і Кварцяний ключ від свого сейфа знайде?
💭Успішні переговори щодо спонсорського контракту завершилися рукостисканням та обійманням.
💭Просто шанси Манчестер Юнайтед на п'яте місце в АПЛ все ще є, тому представники Англії в єврокубках ухвалили одностайне рішення поступитися Німеччині додатковою путівкою з метою уникнення ймовірних та непоправних наслідків для майбутнього європейського футболу. #Respect
💭Кінцева зупинка — СТО.
💭Вгадайте, скільки саме баварців тренуватиметься за індивідуальною програмою?
📰 ЖИРОНУ ЗВИНУВАТИЛИ У МОЖЛИВИХ ФІНАНСОВИХ ПОРУШЕННЯХ ПІД ЧАС ТРАНСФЕРУ АРТЕМА ДОВБИКА З ДНІПРА-1.
💭+1 написаний відгук адвокату від самого ж себе за виграну справу.
📰 РЕАЛ МАДРИД — ЧЕМПІОН ІСПАНІЇ СЕЗОНУ-2023/24!
💭Лунін має віддячити та також зробити Довбика чемпіоном... на Євро-2024 ;)
💭Лікарняний за свій рахунок — інфа 120%!
📰 МАНЧЕСТЕР СІТІ З ПОКЕРОМ ЕРЛІНГА ГОЛАНДА РОЗГРОМИВ ВУЛВЕРГЕМПТОН У 36 ТУРІ АПЛ.
💭Хіба Голанд грав проти Реала? Дивно, не помітили...
💭 Якщо у наступному сезоні Евертону повернуть усі зняті очки, то у Шона Дайча дійсно непогані шанси на чемпіонство.
ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ✉️ | ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ▶️ | ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ 📸 | ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ📘
ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС У СОЦМЕРЕЖАХ FOOTBALL.UA!