Завершився шостий поєдинок 35 туру чемпіонату Іспанії.
Кадіс - Хетафе, Getty Images
12 травня 2024, 17:09
У рамках тридцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Кадіс приймав Хетафе на Естадіо Нуево Міранділья.
Господарі поля відкрили рахунок у першій половині протистояння завдяки реалізованому Алькарасом пенальті. Протягом другого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну домашню звитягу Кадіса.
Здобуті три очки трохи поліпшили шанси колективу Маурісіо Пеллегріно на збереження прописки в еліті, але втриматися у Ла Лізі команді все одно буде дуже складно.
Кадіс — Хетафе 1:0
Гол: Алькарас, 35 (пен.)
Кадіс: Ледесма — Сальдуа (Карселен, 64), Чуст, Фалі, Каррера — Наварро (Л. Пірес, 82), Ескаланте, Алькарас, Собріно (Алехо, 64) — Марті (Хуанмі, 64), Рамос (Гомес, 69)
Хетафе: Сорія — Кармона, Джене (Альдерете, 46), Альварес, Ріко, Ангілері (Родрігес, 46) — Грінвуд, Сантьяго (Аленья, 58), Мілья, Максімович (Моріба, 81) — Мата (Латаса, 58)
Попередження: Собріно, Чуст, Сальдуа, Алехо, Каррера — Джене, Родрігес