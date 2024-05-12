Іспанія

Завершився шостий поєдинок 35 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Кадіс приймав Хетафе на Естадіо Нуево Міранділья.

Господарі поля відкрили рахунок у першій половині протистояння завдяки реалізованому Алькарасом пенальті. Протягом другого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну домашню звитягу Кадіса.

Здобуті три очки трохи поліпшили шанси колективу Маурісіо Пеллегріно на збереження прописки в еліті, але втриматися у Ла Лізі команді все одно буде дуже складно.