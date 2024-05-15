Іспанія

"Вершкові" провели 20 матчів у чемпіонаті Іспанії без пропущених м'ячів.

Мадридський Реал у матчі 36 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромив Алавес (5:0).

За інформацією Opta, для команди Карло Анчелотті це була 20 гра нинішнього сезону чемпіонату Іспанії, в яких вона не пропускає.

Таким чином, було побито рекорд 37-річної давності. Попередній рекорд – 19 ігор без пропущених м'ячів у сезоні-1986/87.

У матчі проти Алавеса ворота Реала захищав Тібо Куртуа, для якого це третя суха гра у сезоні з трьох. Десять "сухарів" на рахунку українця Андрія Луніна та ще сім у Кепи Аррісабалаги.

У двох заключних турах Ла Ліги Реал зіграє проти Вільярреала та Бетіса.