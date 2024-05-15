Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 14 травня 2024 року.

Жирона у матчі 36 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі мінімально поступилася Вільярреалу (0:1).

Єдиний та переможний гол для "жовтої субмарини" був забитий на 59 хвилині, а його автором став Бертран Траоре.

Також додамо, що на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму було вилучено Кіко Феменію з Вільярреала, який отримав другу жовту картку.

Огляд матчу:

Жирона — Вільярреал 0:1

Гол: Траоре, 59.

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопес, Блінд, Гутьєррес (Валері, 75) — Еррера (Порту, 74), Мартін — Циганков (Вілья, 83), Алейш Гарсія, Савіо — Довбик.

Вільярреал: Йоргенсен — Феменіа, Москера, Баї, Куенка (Терратс, 66) — Траоре (Моралес, 80), Комесанья (Капу, 80), Парехо, Баена — Гедеш (Ахомаш, 66), Серлот.

Попередження: Блінд — Феменія, Баена, Траоре.

На 90+5 хвилині був вилучений Кіко Феменія (Вільярреал) (друге попередження).