Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 14 травня 2024 року.
Жирона — Вільярреал, Getty Images
15 травня 2024, 11:25
Жирона у матчі 36 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі мінімально поступилася Вільярреалу (0:1).
Єдиний та переможний гол для "жовтої субмарини" був забитий на 59 хвилині, а його автором став Бертран Траоре.
Також додамо, що на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму було вилучено Кіко Феменію з Вільярреала, який отримав другу жовту картку.
Огляд матчу:
Жирона — Вільярреал 0:1
Гол: Траоре, 59.
Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопес, Блінд, Гутьєррес (Валері, 75) — Еррера (Порту, 74), Мартін — Циганков (Вілья, 83), Алейш Гарсія, Савіо — Довбик.
Вільярреал: Йоргенсен — Феменіа, Москера, Баї, Куенка (Терратс, 66) — Траоре (Моралес, 80), Комесанья (Капу, 80), Парехо, Баена — Гедеш (Ахомаш, 66), Серлот.
Попередження: Блінд — Феменія, Баена, Траоре.
На 90+5 хвилині був вилучений Кіко Феменія (Вільярреал) (друге попередження).