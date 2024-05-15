Іспанія

Тренер Жирони розповів щодо матчу чемпіонату.

Головний тренер Жирони Мічел висловив думку стосовно матчу з Вільярреалом. Команда програла цю зустріч з рахунком 0:1 на виїзді.

"У футболі потрібно забивати голи. Протягом сезону ми забивали багато, але сьогодні..", — цитує тренера ресурс Marca.

"У першому таймі нам не вистачило завершення для домінування, яке ми мали. У другому таймі нам не щастило біля воріт суперника. Я думаю, що ми повинні були більше реалізувати в першому таймі. Вони добре захищалися, а нам не вистачало завершення.

Залишилося дві гри. Ми повинні завершити сезон якнайкраще. Ми повинні спробувати посісти третє місце. Ми не можемо дозволити собі розслабитися в цій ситуації. Днями ми пропустили гол на останньому відрізку гри, коли мали шанси зробити рахунок 1:3 або 1:4. Ми йдемо з важкою поразкою. Команда не опускає руки".

Наразі Жирона знаходиться на третьому місці в таблиці, а також вийшла у Лігу чемпіонів.