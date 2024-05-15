Іспанія

Завершилися ще два поєдинки 36 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 у середу, 15 травня, відбулися два матчі: Райо Вальєкано приймав Гранаду, тоді як Кадіс гостював у Севільї.

Швидке вилучення півзахисника Трехо не завадило Райо Вальєкано здобути три очки у поєдинку з Гранадою, гарантувавши собі участь у наступному сезоні турніру.

Райо Вальєкано — Гранада 2:1

Голи: Лежен, 23, де Фрутос, 80 — Боє, 89

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон (Нтека, 88), Валентін (Сісс, 78), Лопес (Крешпу, 46), Гарсія (Перес, 88) — Камельйо (де Фрутос, 65), Трехо

Гранада: Мартінес — Санчес, Рубіо, Торренте (Роделас, 73), Нева — Пеллістрі, Руїс (Аресо, 60), Гумбау, Корбяну (Кальєхон, 46) — Мелендо (Вільяр, 46), Боє

Попередження: Лопес, Еспіно, Нтека — Корбяну, Кальєхон, Нева

Вилучення: Трехо, 5

Кадіс продовжує відчайдушно боротися за виживання, цього разу в компенсований до другого тайму час вирвавши перемогу над Севільєю на виїзді.

Севілья — Кадіс 0:1

Гол: Гвардіола, 90+6

Севілья: Нюланд — Навас (Санчес, 84), Баде, Рамос, Салас — Окампос (Діас, 84), Сумаре, Агуме, Акунья (Педроса, 89) — Ен-Несірі, Лукебакіо (Сусо, 46)

Кадіс: Ледесма — Сальдуа (Алехо, 80), Чуст, Фалі, Каррера (Гомес, 90+1) — Собріно (Хуанмі, 61), Алькарас, Ескаланте, Наварро (Окампо, 80) — Рамос, Марті (Гвардіола, 62)

Попередження: Окампос, Акунья, Сумаре, Навас, Агуме, Салас — Каррера, Ескаланте