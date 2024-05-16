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Українець серед кращих гравців першості.

Нападник Омонії Роман Безус потрапив до "команди року" чемпіонату Кіпру за версією футболістів вищого вивізіону.

Зокрема, до одинадцятки найкращих увійшли: Кенан Піріч (АЕК), захисники Ніколас Панагіоту (Омонія), Іссам Чебаке (АПОЕЛ), Валентин Роберг (АЕК) і Радосав Петрович (АПОЕЛ), півзахисники Дальчо (АПОЕЛ), Гус Ледес (АЕК) і Роман Безус (Омонія), а також нападники Віллі Семедо (Омонія), Жайро Да Сілва (Пафос) і Георгі Квілітая (АПОЕЛ).

Нагадаємо, Роман Безус травмувався і пропустить пів року. У Романа діагностовано розрив ахіллового сухожилля. Футболіст пропустить тривалий термін, а його контракт з клубом розрахований до кінця поточного сезону.