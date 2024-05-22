Іспанія

Футболіст дістанеться "кажанам" безкоштовно.

Воротар Райо Вальєкано Столе Дімітрієвські незабаром стане гравцем Валенсії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже підписали контракт до літа 2026 року. 30-річний воротар збірної Північної Македонії дістався "кажанам" безкоштовно, оскільки у нього закінчується контракт із Райо цього літа.

Також зазначається, що Дімітрієвські був підписаний у якості заміни Гіоргі Мамардашвілі, яким активно цікавляться Атлетіко та Ньюкасл.

Цього сезону Дімітрієвські провів 37 матчів, з яких 13 на нуль при 47 пропущених м'ячах.