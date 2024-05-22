Футболіст дістанеться "кажанам" безкоштовно.
Столе Дімітрієвські
22 травня 2024, 09:44
Воротар Райо Вальєкано Столе Дімітрієвські незабаром стане гравцем Валенсії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони вже підписали контракт до літа 2026 року. 30-річний воротар збірної Північної Македонії дістався "кажанам" безкоштовно, оскільки у нього закінчується контракт із Райо цього літа.
Також зазначається, що Дімітрієвські був підписаний у якості заміни Гіоргі Мамардашвілі, яким активно цікавляться Атлетіко та Ньюкасл.
Цього сезону Дімітрієвські провів 37 матчів, з яких 13 на нуль при 47 пропущених м'ячах.