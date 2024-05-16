Іспанія

Завершилися ще два матчі 36 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцять шостого туру Ла Ліги-2023/24 відбулися два матчі, які вирішили долю останньої путівки до Ліги чемпіонів на наступний сезон від Іспанії: Сельта приймала Атлетік, тоді як Атлетіко гостював у Хетафе.

"Матрацники" розібралися з Хетафе завдяки хет-трику Антуана Грізманна. Ця звитяга гарантувала колективу Дієго Сімеоне участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Хетафе — Атлетіко 0:3

Голи: Грізманн, 27, 45, 51

Хетафе: Сорія — Максімович, Альдерете, Альварес — Кармона, Моріба (Мата, 46), Мілья (Сантьяго, 57), Ріко (Латаса, 46) — Родрігес (Ріско, 70), Грінвуд — Аленья (Мартін, 46)

Атлетіко: Облак — Льоренте (Мандава, 87), Хіменес, Вітсель, Ермосо, Ліно (Ньїгес, 76) — Де Пауль, Коке, Барріос (Аспілікуета, 46) — Корреа (Рікельме, 67), Грізманн (Депай, 87)

Попередження: Ріко, Альдерете, Сантьяго, Альварес — Вітсель, Хіменес, Ермосо

У паралельному поєдинку Атлетік зазнав поразки від Сельти. Для продовження боротьби за місце у ЛЧ баскам потрібна була не тільки власна перемога, але і щоб Хетафе не поступився Атлетіко.

Сельта — Атлетік 2:1

Голи: Сведберг, 68, Альварес, 71 — Беренгер, 23

Сельта: Вільяр — Манкільйо, Старфельт, Домінгес — Перес (Мінгеса, 46), Бельтран, Д. Родрігес, Санчес (Альварес, 46) — Бамба (Аспас, 46), Сведберг (Серві, 77) — Ларсен (Дувікас, 73)

Атлетік: Сімон (Агірресабала, 62) — Лекуе, Альварес, Паредес, Гарсія де Альбеніс (Галаррета, 75) — Прадос (Галаррета, 75), Д. Гарсія (Весга, 75) — Беренгер, Гомес, Арес (І. Вільямс, 62) — Вільялібре (Р. Гарсія, 62)

Попередження: Старфельт, Серві