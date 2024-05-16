Іспанія

Українець може змінити клуб, але при цьому залишитись у Мадриді.

Український воротар Реала Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру у мадридському Атлетіко. Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, керівництво "матрацників" розглядає 25-річного українця як заміну для Яна Облака, ера якого у складі клубу, на думку Дієго Сімеоне, добігає кінця.

Зазначається, що 31-річний словенець може покинути Атлетіко цього літа, прийнявши пропозицію від одного з саудівських клубів.

При цьому Атлетіко уважно стежить за ситуацією з контрактом Луніна, процес продовження якого може затягтися через розбіжності перед фіналом Ліги чемпіонів, де Андрія може замінити Тібо Куртуа, який повернувся після травми. Ця ситуація може вплинути на українця та змусити його змінити команду.

Також додамо, що раніше у пресі була інформація, що Реал буде готовий відпустити Луніна, якщо за нього викладуть близько 30 мільйонів євро.

Цього сезону Лунін провів 30 матчів, з яких 12 на нуль при 28 пропущених м'ячах.