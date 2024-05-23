Іспанія

Наставник каталонської команди поділився своїми думками перед грою з Гранадою.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував майбутній заключний матч сезону в іспанській Ла Лізі проти Гранади.

"Ми повинні попрощатися з сезоном якнайкраще. Всі гравці хочуть зіграти в цій грі. Ми постараємося перемогти і допомогти Довбику завоювати Пічічі. Вболівальники хочуть, щоб команда завершила сезон гарно.

Ми не станемо готувати щось особливе. Гранада — команда, яка хоче вигравати. Нам потрібно завершити сезон перемогою. Якщо буде один чи кілька голів Довбика, то буде краще. Це складно, але він має можливість, а ми хочемо перемогти. Ми забили 78 голів, і ми мали багато шансів досягти воріт суперника.

Головна наша ціль – перемогти. Ми не можемо підготувати матч для одного гравця, я не будую гру таким чином. Ми готуємо її так, щоб вся команда була на висоті. Якщо буде пенальті, Артем його проб’є, але не більше", — наводить слова Мічела Marca.

Нагадаємо, за тур до закінчення сезону український форвард Артем Довбик забив 21 гол та посідає друге місце у списку найкращих бомбардирів Ла Ліги, відстаючи від Александера Серлота з Вільярреала на два забиті м'ячі.

Матч Жирона – Гранада відбудеться завтра, 24 травня, о 22:00 за Києвом.