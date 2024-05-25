Іспанія

Завершився третій поєдинок 38 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцять восьмого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Реал Сосьєдад приймав Атлетіко на Аноета Стедіум.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Ліно. У підсумку, колективу Дієго Сімеоне вдалося збільшити свою перевагу аж у компенсований до другого тайму час — результативний удар на рахунку Мандава. Таким чином, Реал Сосьєдад не зумів перервати свою невдалу серію в матчах проти Атлетіко в чемпіонаті. Баски не можуть здолати мадридців вже протягом дев'яти поєдинків турніру.

Реал Сосьєдад — Атлетіко 0:2

Голи: Ліно, 9, Мандава, 90+4

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Елустондо, Пачеко, Тірні (Арамбуру, 81) — Мендес, Турр'єнтес (Гонсалес, 84), захарян (Оласагасті, 68), Барренечеа (Оярсабаль, 68) — Кубо, Бекер (Сілва, 81)

Атлетіко: Облак — Хіменес, Вітсель, Аспілікуета (Мандава, 84) — Льоренте, Де Пауль (Ермосо, 70), Коке, Вермерен (Рікельме, 58), Ліно (Ньїгес, 70) — Корреа (Мората, 70), Грізманн

Попередження: Пачеко, Мендес, Оласагасті — Вермерен, Коке, Ньїгес, Мандава

Вилучення: Ньїгес, 90+2 (друге попередження)