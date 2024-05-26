Іспанія

Результат матчу останнього туру Ла Ліги.

В 38-му турі Ла Ліги Хетафе на своєму полі приймав Мальорку.

Для господарів все складалось добре — на 48-й хвилині Альварес відкрив рахунок і все йшло до перемоги Хетафе, але Мальорка в компенсований час перевернула все на свою користь. Спочатку рахунок зрівняв Мурікі, а на 90-3-й хвилині Маффео приніс перемогу своїй команді.

Хетафе фінішував на 12-му місці. Мальорка поки на 14-му місці — команда опуститися нижче після матчів Лас-Пальмаса та Севільї.

Хетафе — Мальорка 1:2

Голи: Альварес Соса, 48 - Мурікі, 90, Маффео, 90+3

Хетафе: Сорія (Фусато, 84) — Абердін, Джене (Анхель Кармона, 71), Альдерете — Максимович , Арнаїс Родрігес (Сантьяго, 67), Мілья (Аленья, 67), Альварес Соса — Ріско (Мартін, 71), Хайме Мата, Грінвуд

Мальорка: Куельяр — Санчес (Родрігес, 57), Відаль, Раїльйо, Вальєнт, Коста — Льябрес (Маскарель, 70), Морланес, Дардер Молл (Маффео, 70), Радоньїч (Ларін, 57) — Абдон Пратс (Мурікі, 57)

Попередження: Родрігес — Відал