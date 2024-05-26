Іспанія

Результат матчу останнього туру Ла Ліги.

В останньому турі Ла Ліги сезону-2023/24 Лас-Пальмас на своєму полі приймав Алавес.

В першому таймі Сімеоне не реалізував пенальті, але вже у другому таймі допоміг відзначитись Вісенте. Лас-Пальмас відповів голом Кардона. На тому команди і розійшлись — 1:1.

Лас-Пальмас фінішував на 16-му місці, Алавес — 10-й.

Лас-Пальмас — Алавес 1:1

Голи: Кардона, 71 - Вісенте, 50

Лас-Пальмас: Вальєс — Лемос (Рамірес (Еррера, 79) дель Торо, 58), Суарес, Коко, Мармол — Ель Хаддаді (Кардона, 58), Хаві Муньос, Гонсалес Эступиньян (Курбело, 79), Родрігес, Молейро — Рамірес (Еррера, 79)

Алавес: Овоно — Сола, Абкар (Марін, 46), Рубен Дуарте, Лопес — Гуріді, Гевара, Хаджі — Вісенте, Панічеллі (Омородіон, 77), Сімеоне (Реббаш, 76)

Попередження: Эступиньян, Молейро — Хадж