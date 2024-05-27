Середній бал за сезон не дозволив українцю увійти до команди сезону.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
27 травня 2024, 17:04
Форвард Жирони Артем Довбик не потрапив до команди сезону Ла Ліги за версією порталу Sofascore.
Команда сезону за версією Sofascore виглядає наступним чином: Пауло Гассаніга (Жирона) — Дані Карвахаль (Реал), Серхіо Рамос (Севілья), Антоніо Раїльо (Мальорка), Жоау Канселу (Барселона) — Алейш Гарсія (Жирона), Тоні Кроос (Реал) — Іско (Бетіс), Джуд Беллінгем (Реал) — Антуан Грізманн (Атлетіко), Яго Аспас (Сельта).
Нагадаємо, Довбик з 24 голами виграв "трофей Пічічі".