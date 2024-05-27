Іспанія

Молодий гравець Барселони подякував екснаставнику.

Нападник Барселони Фермін Лопес попрощався з головним тренером каталонської команди Хаві, який залишив свою посаду.

"Я хотів би подякувати йому за можливість, що він мені дав. Я ніколи не забуду, що він дав мені можливість грати в першій команді, яка була моєю мрією. Як я вже сказав, я і моя сім'я будемо вічно вдячні йому, і я думаю, що він на це заслужив", – сказав Лопес.

Барселона фінішувала в іспанській Ла Лізі на другій сходинці.

Раніше повідомлялось, що Челсі може запропонувати Хаві очолити команду.