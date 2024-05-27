Іспанія

Форвард висловився про найкращий сезон в кар'єрі.

Форвард Жирони Артем Довбик подякував команді та її вболівальникам за підтримку протягом сезону, а також прокоментував дебютну для себе кампанію в Ла Лізі.

"Я хочу подякувати своїй команді за постійну підтримку, а вболівальникам — за їхній неймовірний ентузіазм. Цей сезон був фантастичним, тому що ми були як одна сім'я. Дуже дякую вам за все!", — написав Артем на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Довбик з 24 голами виграв "трофей Пічічі".