Іспанія

До срібної збірної потрапив український воротар Реала Андрій Лунін.

Авторитетне іспанське видання Marca опублікувало одразу три символічні збірні за підсумками минулого сезону в Ла Лізі.

У головну "золоту" збірну потрапив український нападник Жирони Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії у своєму дебютному сезоні, забивши 24 голи.

У срібну збірну потрапив український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін, який провів 21 матч у чемпіонаті, з яких 10 на нуль за 17 пропущених м'ячів.

У бронзовій збірній місця дісталися наступним футболістам:

Раніше повідомлялося, що Довбик не потрапив до команди сезону Ла Ліги за версією Sofascore.