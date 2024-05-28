Лише двом гравцям вдалось набрати 40+ очок.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
28 травня 2024, 14:11
Форвард Жирони Артем Довбик опинився на восьмому місце серед гравців топ-7 чемпіонатів за системою гол+пас.
У Артема 32 очки (24+8). Українець ділить восьме місце з форвардом Ман Сіті Ерлінгом Голандом та Оллі Воткінсом з Астон Вілли.
Відзначимо, що лише два гравці з топ-7 ліг Європи набрали 40+ очок — це форвард ПСВ Люк дек Йонг та нападник Баварії Гаррі Кейн. У них по 44 гольові дії.
Раніше повідомлялося, що Довбик не потрапив до команди сезону Ла Ліги за версією Sofascore.